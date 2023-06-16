Перечислены самые популярные для туристов российские города: неожиданно

В этом году россияне чаще всего предпочитают отправляться в отпуск в Петербург, Сочи и Москву. Именно эти города возглавили рейтинг самых популярных городов страны, куда стремятся попасть туристы. «Сочи в этом году бьет все рекорды по популярности, на него ажиотажный спрос», - приводит слова экспертов издание «РИА ФАН» со ссылкой на сервис «Суточно.ру».

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Кроме того, очень востребованными у отпускников оказались такие города, как Калининград, Казань, Зеленоградск, Адлер и Геленджик. Отмечается заметно выросший спрос на билеты в Дербент и Владивосток.

А вот в Сортавалу и Ярославль в этом году россияне стремятся меньше, чем в прошлом. Чаще всего туристы бронируют отель в выбранном городе на 5 суток по средней цене 4160 рублей за ночь. Уже сейчас забронировано порядка 40% жилья на летние месяцы.