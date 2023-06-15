Как модно выглядеть на работе летом, не нарушая дресс-код: простые советы от стилиста

И для начала эксперт подчеркнула, что выбирая одежду для офиса нужно обращать внимание на ткань. Она рекомендовала брать наряды только из натуральных, дышащих тканей, таких как лен, хлопок, натуральный шелк, рами. Так тело будет чувствовать себя комфортно в жаркую погоду. Не нужно боятся помять одежду, так как в этом сезоне эффект «помятости» в моде.

Также стилист отметила, что надоевшие брюки летом можно заменить на элегантные шорты-бермуды со стрелкой. Однако лучше выбрать длину классическую до колена. А если у них будет завышенная посадка, то она выгодно подчеркнет талию.

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Остромодный в этом сезоне классический костюмный жилет можно использовать в жаркий день, надев его вместо блузы сразу на белье. Но тут необходимо учесть, что жилет должен сидеть идеально, а все детали нижнего белья нужно спрятать.

Еще один совет стилиста – замените обычную футболку на поло. Она смотрится более гармонично и статно. Девушки также могут носить на работе платье-рубашку в стиле сафари. А также в этом году актуальны широкие брюки-палаццо, в которых очень комфортно летом, пишет Voice.