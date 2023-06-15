Женщины со вкусом такое не носят: эти три вещи выглядят нелепо и давно вышли из моды

И первой в списке оказалась баска. Она была на пике популярности более десяти лет назад. Примечательно, что теперь платья и юбки с такой деталью уже никто не носит. Стилисты также от нее отказываются, так как считают баску несуразной сборкой, которая портит фигуру.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В этом году снова стали модными туфли на высоком каблуке и платформе. Однако нужно учитывать нюансы. Модели из прошлого со шпилькой и скрытой платформой неактуальны и выглядят не только нелепо, но и крайне вульгарно. Чтобы быть в тренде, нужно использовать лишь туфли с толстым устойчивым каблуком.

Джинсы на низкой посадке — модный привет из нулевых. Но избегайте модели скинни с низкой талией, поскольку они все еще выглядят старомодно и редко кому идут, сообщает WDay.ru.