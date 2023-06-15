Так делают только пенсионерки — все смеются: мастера отговаривают клиенток от этой формы ногтей

Каждая женщина особое внимание уделяет внешности. Примечательно, что и ногти должны быть ухоженными. Не удивительно, что практически все делают маникюр. Каждый год появляется разная мода на дизайн и на форму ногтей. Но теперь нейл-мастера признались, что есть форма ногтей, которую они никогда не посоветуют своим клиенткам.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Специалисты не стали лукавить, что вид таких ногтей вызывает смех. Они предлагают женщинам избавиться от него сразу же. Речь идет о слишком овальных ногтях. По форме они напоминают яйцо, об этом пишет thevoicemag.ru.
По словам мастера маникюра Лорен Бро, это выглядит слишком искусственно. И чаще всего предпочтение таким ногтям отдают только пенсионерки.