Так делают только пенсионерки — все смеются: мастера отговаривают клиенток от этой формы ногтей

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Специалисты не стали лукавить, что вид таких ногтей вызывает смех. Они предлагают женщинам избавиться от него сразу же. Речь идет о слишком овальных ногтях. По форме они напоминают яйцо, об этом пишет thevoicemag.ru.

По словам мастера маникюра Лорен Бро, это выглядит слишком искусственно. И чаще всего предпочтение таким ногтям отдают только пенсионерки.