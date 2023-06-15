Устанете сиять, любуясь на себя в зеркало: такой тип стрижек всегда омолаживает, особенно после 40 лет

Парикмахер призналась, что этот элемент — асимметрия. По словам эксперта, она добавит непринужденности всему образу, а также привлекательности и молодости. Евдокимова отметила, что на такую стрижку лучше обратить внимание женщинам за 40 с округлыми чертами лица или с лицом типа «квадрат».

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