Устанете сиять, любуясь на себя в зеркало: такой тип стрижек всегда омолаживает, особенно после 40 лет

Многие девушки хотят выглядеть привлекательно в любом возрасте. Зачастую помогает освежить образ стрижка, но она должна быть правильной. Парикмахер Людмила Евдокимова объяснила, как выбрать стрижку, которая точно омолодит лицо. Она пояснила, что любая прическа сможет сделать лицо более свежим, если в ней будет один важный элемент.
Парикмахер призналась, что этот элемент — асимметрия. По словам эксперта, она добавит непринужденности всему образу, а также привлекательности и молодости. Евдокимова отметила, что на такую стрижку лучше обратить внимание женщинам за 40 с округлыми чертами лица или с лицом типа «квадрат».
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«Очень хорошо подходят косые челки и ассиметричные формы прически. Но также будет отлично смотреться хвост в нижней затылочной зоне, который полностью уберет волосы. Открытое лицо выглядит гораздо моложе», — рассказала стилист, пишет портал «Городовой».