«Делают ножку более миниатюрной»: эту обувь должна купить каждая девушка — горячий хит лета

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«Тоже очень популярны этим летом — мюли. туфли без задника, на каблуке. Дизайнеры обращают внимание, что чем затейливее будет каблук, тем более трендовым будет этот вид обуви. Эта обуви хороша тем, что она комфорта, как и балетки. Плюс мюли за счет открытой пятки делают ножку более миниатюрной и женственной», – отметила Надя.

Она подчеркнула, что эта обувь подойдет тем, кто переживает из-за большого размера ноги. Стилист подчеркнула, что мюли подойдут для офиса и даже прогулки. Они могут быть украшены стразами.

И третьим видом модной обуви стали туфли «Мэри Джейн». Они классические с ремешком на лодыжке. Особенно популярны такие туфли были в Англии.

«В этом сезоне они приобретают более провокационное звучание. Они могут быть с металлизированной фактурой или выполнены из блестящей кожи, декорированы шипами. Их предлагается носить е только на голую ножку или с белыми носочками, а с гетрами, шерстяными носками. Это добавит в образ провокацию», – отметила эксперт.

По словам Ивановой, такая обувь может добавить изюминку в образ. Она рекомендовала обратить внимание на фактуру обуви при покупке. В этом сезоне в тренде не только металлизированные фактуры, но также обувь в стразах, усыпанная блестками, с шипами. Также в тренде 3D объемы – вышивка, декоративные элементы в виде пряжек, цветов, а также это может быть раскрашенная обувь.

«Делайте акцент на яркую и смелую обувь! В Этом сезоне это самый главный хит», – подчеркнула Надя.

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.