Самые удачные купальники для женщин с пышными формами: на пляже будете настоящей королевой

Стилист озвучила несколько правил, которые точно помогут стать королевой пляжа.

Для начала она рекомендовала выбирать однотонные модели. Такие купальники хорошо скрывают изъяны фигуры и визуально стройнят силуэт. Но примечательно, что такой купальник смело можно дополнить яркими аксессуарами. Подойдет пляжная сумка или шляпа, которые добавит образу женственности и элегантности.

Девушки с формами могут также носить купальники с широкими бретелями. Такой фасон скроет широкие плечи, а также фигура будет смотреться более гармонично, создавая баланс между верхней и нижней частью тела. Еще одним плюсом широких бретелей — получение дополнительной поддержки груди.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Еще хороши купальники с крупными деталями. Это может быть монокини с декольте с V-образным вырезом или крупные банты на бретелях.

Выбирать модели из плотных тканей с наличием подкладки. В таком случае форма будет держаться и не будет конфуза с просвечиванием ткани. Также большим плюсом плотные ткани — дополнительная поддержка, которая создаст более гладкий силуэт, пишет «Газета.ру».