Такое уже не носят, выставите себя на посмешище: три антитренда, про которые точно нужно забыть

И в первую очередь нужно избавиться от кофточек в катышках, с пестрой расцветкой, которые еще и не обладают хорошим качеством. Если они украшены стразами и кружевами, то тоже лучше такие кофты выкинуть. Если вещь потеряла свой внешний вид, ее не нужно больше носить.

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Также стилисты заговорили про черные туфли-лодочки, которые считаются неустаревающей классикой. Но эту обувь трудно назвать универсальной. Ни в коем случае такую обувь нельзя сочетать с легким платьем в цветочек или с летними шортами. Такое сочетание будет выглядеть нелепо.

Реплики разных известных брендов — моветон. Знаток сразу поймет, что это фейк, сколько бы лейблов модного дома не было на сумочке или топе. Также логомания уже потеряла былую актуальность, об этом пишет Marie Claire.