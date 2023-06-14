Неприятный запах мгновенно уйдет из старых кроссовок — просто посыпьте их этим порошком

Практически на каждой кухне имеется кукурузный крахмал. Однако опытным хозяйкам известно: этот порошок применяется не только в кулинарии. Одно из уникальных свойств кукурузного крахмала: он помогает справиться с неприятным запахом, который может появляться в обуви. Просто с вечера засыпьте старые кроссовки крахмалом и оставьте на ночь. Утром достаточно вытряхнуть обувь — никакого запаха не останется.

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Еще один способ использовать крахмал — присыпать им жирное пятно, появившееся на одежде или скатерти. Следует присыпать им загрязненный участок ткани, а через некоторое время, когда жир впитается, аккуратно смахнуть порошок.

По материалам изданий vnimanie.pro и belnovosti