Замаскировать седину теперь проще простого: новые техники и советы от стилиста

«Сейчас набирает обороты тренд стилизации образа под седину. В этом случае мастер рассветляет волосы по рисунку роста седины и тонирует их в максимально холодный стальной цвет», — пояснил стилист в интервью «Мосленте».

Но он предупредил, что такое окрашивание требует бережного повседневного ухода. По словам эксперта, лучше раз в две недели посещать салон красоты.

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А если седые волосы не хочется видеть на голове, то Субота рекомендует применять щадящее окрашивание органическим красителем. При этом лучше ориентироваться на натуральный цвет волос. Преимущество такой техники — седина будет отрастать очень аккуратно без четкого перехода у корней.

Стилист подчеркнул, что необходимо больше питать волосы, как только образовалась седина. Это поможет обезопасить их от хрупкости.