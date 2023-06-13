Замаскировать седину теперь проще простого: новые техники и советы от стилиста

Многие женщины начинают переживать, когда появляется седина. Однако это неизбежный процесс, как старение кожи. Стилист Иван Субота признался, что нужно творчески подходить к этому процессу и просто маскировать серебристые пряди, которые так яро попадают во взгляды прохожих.
Светловолосым женщинам эксперт рекомендует применять «мягкие техники рассветления», которые замаскируют седину на долгое время.
«Сейчас набирает обороты тренд стилизации образа под седину. В этом случае мастер рассветляет волосы по рисунку роста седины и тонирует их в максимально холодный стальной цвет», — пояснил стилист в интервью «Мосленте».
Но он предупредил, что такое окрашивание требует бережного повседневного ухода. По словам эксперта, лучше раз в две недели посещать салон красоты.
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А если седые волосы не хочется видеть на голове, то Субота рекомендует применять щадящее окрашивание органическим красителем. При этом лучше ориентироваться на натуральный цвет волос. Преимущество такой техники — седина будет отрастать очень аккуратно без четкого перехода у корней.
Стилист подчеркнул, что необходимо больше питать волосы, как только образовалась седина. Это поможет обезопасить их от хрупкости.