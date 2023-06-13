Остерегайтесь этого — растительную краску категорически нельзя наносить на волосы: последствия будут ужасны

Оказалось, некоторые выбирают растительную краску, чтобы преобразить волосы. Ошибочно они думают, что оздоровят свою шевелюру. Однако эксперт опровергла этот миф. Она предупредила, что это вообще может навредить.

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