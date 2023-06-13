Остерегайтесь этого — растительную краску категорически нельзя наносить на волосы: последствия будут ужасны

Обычно каждая девушка хоть раз в жизни красила волосы. Некоторые постоянно предпочитают освежать цвет, особенно если появились седые волоски. Это помогает выглядеть более молодо. Однако неправильная краса может привести к печальным последствиям. Об этом рассказала тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина.
Оказалось, некоторые выбирают растительную краску, чтобы преобразить волосы. Ошибочно они думают, что оздоровят свою шевелюру. Однако эксперт опровергла этот миф. Она предупредила, что это вообще может навредить.
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«Если цель — окрашивание, то есть множество более безопасных вариантов с разнообразной палитрой. Если вы стремитесь оздоровить локоны с помощью натуральных красителей, то это невозможно. Этот вариант вреден для волос и максимально негативно отражается на их структуре.
Сейчас на рынке представлено огромное разнообразие красителей, которые придают нужный оттенок волосам и не так сильно портят их», — заявила Лисина, пишет портал «А теперь внимание!».