Придаст шика дамам любого возраста: названо самое модное окрашивание для длинных волос

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Тренер-колорист рассказала, какое окрашивание точно омолодит и освежит.

Многие женщины с возрастом прикладывают больше усилий, чтобы хорошо выглядеть. Примечательно, что прическа и цвет волос могут кардинально поменять внешность человека. 

Тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина рассказала, какие оттенки будут смотреться шикарно на дамах любого возраста и точно сделают внешность свежее. 

По словам эксперта, обладательницам длинных волос лучше сконцентрировать внимание на однотонное окрашивание. Также колорист раскрыла актуальны цвета. Она рекомендовала обратить внимание на пастельные цвета с еле уловимым отливом рыжего. Также блонд подойдет большинству женщин.

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«Если вы все же отдаете предпочтение темной цветовой гамме, рассмотрите оттенок капучино. Он очень популярен, как и цвет латте. Вообще, сейчас очень сильно акцент делают на теплые оттенки.

Насыщенно-черный или темный сандре также допустим, но только, если вы относитесь к зимнему типу женщин (когда вам идет либо сильно светлый, либо сильно темный цвет). Также сейчас доминируют все шоколадные оттенки на 6-м уровне глубины тона», — поделилась Лисина. 

Она добавила, что хорошим вариантом будет поэкспериментировать с напылением. Эксперт отметила, что так можно придать образу изюминку.  А еще можно присмотреться к растяжке цвета и технике под названием «шатуш», пишет портал «А теперь внимание!».

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