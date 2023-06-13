Придаст шика дамам любого возраста: названо самое модное окрашивание для длинных волос

По словам эксперта, обладательницам длинных волос лучше сконцентрировать внимание на однотонное окрашивание. Также колорист раскрыла актуальны цвета. Она рекомендовала обратить внимание на пастельные цвета с еле уловимым отливом рыжего. Также блонд подойдет большинству женщин.

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«Если вы все же отдаете предпочтение темной цветовой гамме, рассмотрите оттенок капучино. Он очень популярен, как и цвет латте. Вообще, сейчас очень сильно акцент делают на теплые оттенки. Насыщенно-черный или темный сандре также допустим, но только, если вы относитесь к зимнему типу женщин (когда вам идет либо сильно светлый, либо сильно темный цвет). Также сейчас доминируют все шоколадные оттенки на 6-м уровне глубины тона», — поделилась Лисина.

Она добавила, что хорошим вариантом будет поэкспериментировать с напылением. Эксперт отметила, что так можно придать образу изюминку. А еще можно присмотреться к растяжке цвета и технике под названием «шатуш», пишет портал «А теперь внимание!».