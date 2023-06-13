Рекомендуют лондонские стилисты: пять стрижек, которые омолодят любую женщину на 10 лет

Еще один способ молодится — удлиненная челка-шторка. Она поможет легко скрыть проблемную зону лба и мимические морщинки. Также она не будут подчеркивать складки в области глаз.

Стилисты называют отличным вариантом стрижки каскад на среднюю длину для тех, кому за 40 лет. Такая прическа подойдет тем, кто хочет сохранить длину, но при этом не выглядеть старше своего возраста

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Но чем короче, тем моложе выглядит человек, поэтому стрижка пикси не выходит из моды. Взъерошенную пикси любят за ее задорный вид, способность придавать прическе небрежного шика. Эта стрижка подойдет дамам с круглым, треугольным или овальным типом лица.

Еще после 40 отлично помогает молодиться удлиненное каре — до плеч или ключиц. Такая прическа поможет скрыть проблемные зоны в нижней половине лица, линии подбородка и шеи. Также она подойдет любому типу лица, пишет дзен-канал журнала «Я покупаю».