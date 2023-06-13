Кошка навсегда забудет, как драть когтями диван: поможет обычный скотч и маленький секрет

Все кошки обожают точить когти, и, к сожалению, почти всегда от этого страдают диваны и кресла в квартире. Многие владельцы «хвостатых-полосатых» домашних питомцев даже не догадываются о простом и эффективном способе отучить их так делать. Нужно просто на какое-то время заклеить любимые места «маникюра» кошки двусторонним скотчем.

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Пару раз испачкавшись липкой лентой, животное забудет об этих местах: для него это очень неприятное ощущение. Есть и еще один способ перевоспитания: рядом с диваном, о который кошка повадилась точить когти, можно поставить емкость, наполненную кориандром, перцем чили или корками цитрусовых. Кошки не любят эти запахи, подходить к дивану им станет неприятно, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на портал «Белновости».