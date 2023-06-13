Бесплатная подкормка, которая сделает розы невероятно пышными и красивыми: об этом почти никто не знает

Опытные садоводы знают, как добиться невероятного цветения роз на участке. Способ очень простой, а главное – абсолютно бесплатный. Между тем, его применение отлично стимулирует рост и цветение роз. Для приготовления полезной для роз смеси следует на две трети заполнить ведро или другую емкость скошенной травой или вырванными сорняками и залить водой до самого верха.

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Смесь должна настаиваться две недели. Чудо-средство готово: теперь нужно взять один литр полученного состава, развести его в 10 литрах воды и поливать этим раствором розы. Секрет прост: описанная процедура способствует выделению из травы азота, именно он и помогает цветам быстро расти и пышно цвести, сообщают издание vnimanie.pro и Telegram-канал «Цветы и растения».