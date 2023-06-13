Залейте диван минералкой — результат заставит ахнуть

Минеральная вода, как оказалось, не только полезный напиток, но и отличное средство для чистки диванов и другой мягкой мебели. Даже самые въевшиеся загрязнения легко отчистятся, если смешать в равных пропорциях минералку, уксус и жидкое мыло, перелить получившееся средство в распылитель и обработать пятна на диване или кресле.

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Жидкость необходимо оставить на 10 минут, чтобы она проникла в загрязненные слои. После этого достаточно протереть мебель влажной тряпкой, а затем высушить мокрое пятно феном, чтобы не оставалось разводов.

По материалам изданий vnimanie.pro и «Своими руками»