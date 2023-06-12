Обернется плачевными последствиями: почему нельзя выдергивать седые волосы

Многие женщины начинают переживать, когда видят на своей голове седые волосы. Чтобы продлить молодость, некоторые предпочитают вырывать поседевшие пряди. Однако это не самая лучшая идея. Звездный стилист Майкл Ван Кларк объяснил, почему нельзя выдергивать седые волосы.
Он отметил, что если такой волосок вырвать, то новый цикл жизни у него начнется не сразу, а примерно через три месяца.
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«При этом у людей старше 20 лет волосы в каждом цикле становятся чуть тоньше и выпадают все раньше и раньше. В норме циклы меняются каждые пять лет, при этом количество этих циклов ограничено», — объясняет эксперт.
Следовательно, вырывание волос приводит к травмам волосяных фолликул, а это может привести к появлению инфекций, воспалению и залысинам, об этом пишет huffingtonpost.