Обернется плачевными последствиями: почему нельзя выдергивать седые волосы

Он отметил, что если такой волосок вырвать, то новый цикл жизни у него начнется не сразу, а примерно через три месяца.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«При этом у людей старше 20 лет волосы в каждом цикле становятся чуть тоньше и выпадают все раньше и раньше. В норме циклы меняются каждые пять лет, при этом количество этих циклов ограничено», — объясняет эксперт.

Следовательно, вырывание волос приводит к травмам волосяных фолликул, а это может привести к появлению инфекций, воспалению и залысинам, об этом пишет huffingtonpost.