«Это модное заявление!»: стилист Рогов назвал самые трендовые вещи этого сезона — у всех отвиснет челюсть

Сразу Рогов признался, что вещи с гороховым принтом на пике моды и присмотреться к ним точно стоит. Он даже сделал подборку фото, показав, как именно нужно носить наряды с этим игривым узором.

«Наряды в горошек — это модное заявление! Тренд на крупный, небанальный горох — один из актуальнейших узоров сезона», — поделился Рогов в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что и мужчины не должны игнорировать этот принт. Стилист рекомендовал рубашки в горох сочетать с однотонными брюками и пиджаками, а также белыми футболками. А если вы не достаточно смелые, чтобы носить наряд в горох, то можно использовать акцентный аксессуар. Например, в горошек может быть галстук.