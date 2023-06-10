Это средство избавит от плесени в ванной навсегда: найден эффективный способ без уксуса и соды

Дома важно соблюдать чистоту. Порой возникает проблема в ванной комнате или уборной, так как там из-за повышенной влажности зачастую возникает плесень. Это не только портит вид комнаты, но и может навредить здоровью. Грибковые споры очень опасны, поэтому от них нужно избавиться. И было найдено эффективное средство, которое раз и навсегда избавляет от плесени.
Секретный ингредиент – масло чайного дерева, которое обладает сильными дезинфицирующими свойствами.
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«Рецепт очень простой: нужно всего лишь смешать масло чайного дерева с водой и распылить раствор на наиболее зараженные участки. Такой раствор поможет не только избавиться от существующей плесени, но и предотвратит дальнейшее размножение вредоносных грибковых спор», – пишет зздание Express