Проблема всех гардеробных: шесть вещей — убийц стиля, которые не позволяют выглядеть модно и красиво

В России есть большой выбор одежды. Девушки могут покупать наряды в любом стиле. Однако создать идеальный модный образ получается далеко не у всех. Эксперты назвали распространенные ошибки, которые и мешают выглядеть стильно. Длина рукавов, наличие складок на джинсах, форма сумки — значение имеет все.
Первое, что встречается у многих в образах — повторяющиеся принты. Стилисты признаются, что это настоящий бич гардеробных. Но все очень просто: если надеть вещь с ярким рисунком, то совершенно не обязательно добавлять ей в пару одежду с таким же принтом. Мелкие узоры создают рябить в глазах, а крупные формы могут испортить фигуру. От второго принта лучше отказаться в пользу однотонной вещи.
Также злую шутку может сыграть чрезмерный оверсайз. Хорошо смотрятся контрасты. Свободный верх сочетают с силуэтным низом — и наоборот. А если облачится в тотал оверсайз, то это скорее будет выглядеть как бесформенный мешок.
Не стоит также миксовать вещи из разных сезонов. Умение сочетать разные по стилю вещи отличный навык, но иногда это точно не стоит делать. К таким вариантам относятся летние юбки, которые не носят осенью даже со свитером. Тут есть правило, чем холоднее на улице, тем плотнее должны быть ткани.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также большое количество аксессуаров и декора могут погубить любой лук. Лучше быть осторожнее с футболками с цепочками, джинсами с пестрыми аппликациями, сумки с массивной фурнитурой – такие могут выглядеть стильно, но обычно выглядят как перебор. Беспроигрышным вариантом будет монохромная одежда в палитре, близкой к природной.
Еще одно правило – на обуви экономить нельзя. В гардеробе должны быть хорошие туфли, сапоги и кроссовки. Бывает, когда хочется купить дешевую обувь на один сезон, но она обычно служит всего месяц. Она расклеивается и дешевит образ.
Не на руку будет старательность. Француженки любят небрежность и это стало фишкой. Лучше не трепетать над каждой деталью и что-то в образе оставить недоделанным: это могут быть свободные джинсы, укладка или платок на запястье, пишет The voice mag.