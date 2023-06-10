Проблема всех гардеробных: шесть вещей — убийц стиля, которые не позволяют выглядеть модно и красиво

Первое, что встречается у многих в образах — повторяющиеся принты. Стилисты признаются, что это настоящий бич гардеробных. Но все очень просто: если надеть вещь с ярким рисунком, то совершенно не обязательно добавлять ей в пару одежду с таким же принтом. Мелкие узоры создают рябить в глазах, а крупные формы могут испортить фигуру. От второго принта лучше отказаться в пользу однотонной вещи.

Также злую шутку может сыграть чрезмерный оверсайз. Хорошо смотрятся контрасты. Свободный верх сочетают с силуэтным низом — и наоборот. А если облачится в тотал оверсайз, то это скорее будет выглядеть как бесформенный мешок.

Не стоит также миксовать вещи из разных сезонов. Умение сочетать разные по стилю вещи отличный навык, но иногда это точно не стоит делать. К таким вариантам относятся летние юбки, которые не носят осенью даже со свитером. Тут есть правило, чем холоднее на улице, тем плотнее должны быть ткани.

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