Моль никогда не заведется: положите в шкаф один предмет

Один из главных врагов одежды — моль. Это невзрачное насекомое способно безвозвратно испортить ваши любимые вещи. Чтобы защититься от моли, вам нужно сделать несложную вещь. Когда будете прогуливаться в лесу или парке, сорвите несколько хвойных веточек — кедра, сосны или ели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Вернувшись домой, просто положите в шкаф с одеждой эти «обереги»: они обладают выраженным хвойным ароматом, который моль не переносит. А для человека этот запах очень приятен, так что получите дополнительный бонус. Если в вашем городе не растут хвойные деревья — веточки можно заменить кедровым эфирным маслом, купленным в аптеке.

По материалам изданий vnimanie.pro и novochag