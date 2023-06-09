Зачем класть выстиранные шорты в морозилку: результат вас потрясет

Летом очень приятно носить льняные шорты, брюки и рубашки. Правда, удовольствие может изрядно подпортить «колючесть» натурального льна. Чтобы сделать материал более мягким, перед стиркой одежду рекомендуется замочить в особом растворе — нужно растворить стакан соды или соли в 5 литрах воды и оставить в этом растворе вещь на всю ночь, а утром постирать в машинке.

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Чистые высушенные шорты или брюки попробуйте поместить на 2 часа в морозильную камеру, а затем погладить утюгом. Эффект вас удивит и порадует: вещь станет мягкой и приятной на ощупь, носить ее будет гораздо комфортнее, чем прежде. По материалам изданий vnimanie.pro и «Белновости».