Туфли перестанут жать и разносятся за пять минут: «бабушкина» хитрость

Новые туфли способны отравить радость от покупки, если натирают ноги. Избежать мучений можно очень просто. Достаточно использовать подручные средства, которые найдутся в каждом доме. Первым делом следует включить фен и направить струю теплого воздуха на те места в обуви, которые жмут больше всего. Через пять минут фен нужно выключить.

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В большинстве случаев этого бывает достаточно — туфли становятся мягче и перестают натирать. Если это не помогло, усильте эффект «бабушкиной» хитростью: наденьте толстые теплые носки, а на них – туфли, и походите так по квартире некоторое время. Обувь обязательно растянется до нужного размера, сообщают издания vnimanie.pro и «ТУТ Новости».