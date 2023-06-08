Окна станут прозрачными, как горное озеро: назван простой способ помыть стекло — работает мгновенно

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Отмечается, что нужно взять три стакана горячей воды и один стакан уксуса, а затем смешать их. Примечательно, что если запах уксуса для вас слишком резкий, его можно заменить на сок лимона. На стакан воды достаточно 50 миллилитров сока.

Раствор помещается в пульверизатор и распыляется на стекла, а затем тщательно вытирают сухой тряпкой из микрофибры, пишут «Белновости». Этого достаточно, чтобы окна были, как новые.