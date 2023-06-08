Окна станут прозрачными, как горное озеро: назван простой способ помыть стекло — работает мгновенно

В каждом доме нужно поддерживать чистоту. Особенно важно уделять внимание окнам. Летом на них особенно сильно видна грязь. Однако отмыть их до скрипа порой бывает непросто. Опытные хозяйки уже давно отмывают окна до кристальной чистоты без химических средств. Они используют для этого два компонента: воду и уксус.
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Отмечается, что нужно взять три стакана горячей воды и один стакан уксуса, а затем смешать их. Примечательно, что если запах уксуса для вас слишком резкий, его можно заменить на сок лимона. На стакан воды достаточно 50 миллилитров сока.
Раствор помещается в пульверизатор и распыляется на стекла, а затем тщательно вытирают сухой тряпкой из микрофибры, пишут «Белновости». Этого достаточно, чтобы окна были, как новые.