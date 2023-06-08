Иностранки теперь делают такой маникюр с секретиком: стильный хит лета-2023 — все в восторге

Оказалось, что если раньше цветные ногти считали чем-то легкомысленным, то это время прошло. Был показан дизайн, когда верх ногтя покрывается черным лаком, а также с обратной стороны прокрашивается ярким цветом, к примеру, красным или неоновым. Такой дизайн получил название — маникюр Loubutin, так как они напоминают подошву знаменитых туфель.

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