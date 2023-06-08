Иностранки теперь делают такой маникюр с секретиком: стильный хит лета-2023 — все в восторге

Каждая девушка старается следить за внешностью. Многие особое внимание уделяют ногтям. В последнее время часто выбирают лаконичный маникюр, так как он подходит под любой образ и не раздражает начальство на работе. Однако за границей стал хитом необычный маникюр с секретом. О нем рассказала модель Мария Миногарова.
Оказалось, что если раньше цветные ногти считали чем-то легкомысленным, то это время прошло. Был показан дизайн, когда верх ногтя покрывается черным лаком, а также с обратной стороны прокрашивается ярким цветом, к примеру, красным или неоновым. Такой дизайн получил название — маникюр Loubutin, так как они напоминают подошву знаменитых туфель.
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«Главное, что это секрет. Делаем!» – заявил модный эксперт Сергей Нестеренко.
«Тренд нравится, будем использовать!» – сказала Мария.
Фото: кадр из шоу «Позавчерашние новости»
Также такой дизайн можно сделать еще веселее. Внутреннюю часть ногтя можно сделать еще и с принтом: под леопарда, зебру. Также можно что-то написать на скрытой стороне ногтя. Теперь Миногарова уверена, что этот маникюр станет популярен и в России. А вот более дерзкий в виде кошачьего когтя придется по душе очень экстравагантным девушкам, посчитала звезда.
Фото: кадр из шоу «Позавчерашние новости»