Окуните старую сковороду в этот дешевый состав: от нагара ничего не останется — станет как новая

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

И избавить чугунную посуду от нагара можно народным средством из четырех дешевых компонентов. Понадобится, кальцинированная сода (300 граммов), хозяйственное мыло (один брусок) и по одному стакану канцелярского клея и растительного масла.

Как советует редакция «Белновости», необходимо взять и вскипятить в большой посуде воду, а потом добавьте туда перечисленные ингредиенты.Затем в эту же емкость надо поместить сковороду.

Спустя час кипячения многолетний нагар на сковороде начнет отмокать и отваливаться. После этого можно помыть посуду губкой с мылом, чтобы убрать все остатки грязи.