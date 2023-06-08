Окуните старую сковороду в этот дешевый состав: от нагара ничего не останется — станет как новая

У каждой хозяюшки на кухне найдется сковородка, которую нужно отмыть от многолетнего нагара. зачастую ее просто ленятся отмывать сразу и грязь становится просто каменной. Однако даже такую сковородку можно отмыть до блеска. Опытные хозяйки уже давно нашли решение этой частой проблемы, используя несколько ингредиентов.
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И избавить чугунную посуду от нагара можно народным средством из четырех дешевых компонентов. Понадобится, кальцинированная сода (300 граммов), хозяйственное мыло (один брусок) и по одному стакану канцелярского клея и растительного масла.
Как советует редакция «Белновости», необходимо взять и вскипятить в большой посуде воду, а потом добавьте туда перечисленные ингредиенты.Затем в эту же емкость надо поместить сковороду.
Спустя час кипячения многолетний нагар на сковороде начнет отмокать и отваливаться. После этого можно помыть посуду губкой с мылом, чтобы убрать все остатки грязи.