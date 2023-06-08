Это самые трендовые принты купальников: в таких бикини стоит загорать летом 2023 — все ахнут

Наступило лето и период отпусков. Многие решают провести время на море. Каждая девушка хочет быть стильно в любой обстановке, даже на пляже. Примечательно, что стилист, основатель «Школы стиля» Полли Рыжова рассказала о самых трендовых принтах купальников. Она рекомендовала именно их носить в этом сезоне.
По словам эксперта, монокини и бинини с принтом точно подойдут тем, кто любит быть в центре внимания. Но нужно помнить, что всегда необходимо верно выбирать «свою» расцветку. Она должна быть не только актуальной, но и подчеркивающей достоинства фигуры.
«Фаворит лета 2023 на модной арене — анимализм. Окрас "под леопарда", "зебру", "жирафа", "змею" — лучшие тренды пляжной моды. Чтобы успокоить "хищное" звучание, отдаем предпочтение лаконичным фасонам. Базовое правило стиля — чем ярче принт, тем проще форма», – пояснила Рыжова.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также расцветка, которая не устаревает – флоральные мотивы, абстракция, горошек и полоска. Однако стилист подчеркнула, что нужно рисунок подбирать так, чтобы он был соразмерен пропорциям фигуры. Стройным девушка смело можно носить купальники с крупными бутонами и широкими горизонтальными полосками. А если формы пышные, то уже лучше присмотреться к принтам среднего размера.
«Чем миниатюрнее девушка, тем мельче должен быть рисунок», — дала совет эксперт, пишет портал «А теперь внимание!».