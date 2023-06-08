Это самые трендовые принты купальников: в таких бикини стоит загорать летом 2023 — все ахнут

По словам эксперта, монокини и бинини с принтом точно подойдут тем, кто любит быть в центре внимания. Но нужно помнить, что всегда необходимо верно выбирать «свою» расцветку. Она должна быть не только актуальной, но и подчеркивающей достоинства фигуры.

«Фаворит лета 2023 на модной арене — анимализм. Окрас "под леопарда", "зебру", "жирафа", "змею" — лучшие тренды пляжной моды. Чтобы успокоить "хищное" звучание, отдаем предпочтение лаконичным фасонам. Базовое правило стиля — чем ярче принт, тем проще форма», – пояснила Рыжова.

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Также расцветка, которая не устаревает – флоральные мотивы, абстракция, горошек и полоска. Однако стилист подчеркнула, что нужно рисунок подбирать так, чтобы он был соразмерен пропорциям фигуры. Стройным девушка смело можно носить купальники с крупными бутонами и широкими горизонтальными полосками. А если формы пышные, то уже лучше присмотреться к принтам среднего размера.