Устаревшие и нелепые: четыре головных убора, которые нельзя носить летом-2023

И первой в списке оказалась широкополая шляпа, так как она уже не в тренде. Стилист отметила, что они жутко устарели. Их в магазине точно не стоит покупать.

Также уже прошла пора панамок. Одно время они были популярны, но теперь их стоит выкинуть.

«Этот стильный головной убор носили все, но сегодня он уже считается устаревшим. Лучше выбирать легкие и воздушные платки или шарфы», — пояснила эксперт.

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А еще любимые всеми бейсболки лучше не носить, если они с огромными логотипами. Предпочтительнее лаконичные кепки без надписей.

Еще нужно забыть про фуражки, которые были в моде еще год назад, но теперь уже будут смотреться нелепо, пишет портал «А теперь внимание!».