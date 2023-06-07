Женщинам 40+ на заметку: носите только такую одежду — мгновенно помолодеете на 10 лет

«Самое важное, чтобы одежда была актуальная. Плюс цвета своей палитры около лица хорошо освежают кожу. Важно подбирать все в соответствии с особенностями фигуры и цветами своей палитры. И обязательно носить современные вещи», — пояснила стилист.

Она предупредила, что для начала необходимо определить свой цветотип, а потом станет ясно, какие наряды по цвету подходят именно вам. После этого уже будет достаточно носить в портерной зоне вещи правильных цветов, чтобы добиться омолаживающего эффекта. Абабкова напомнила, что всего четыре цветотипа.

У тех, кто по цветотипу Весна: светлые волосы, блонд с теплым или золотистым оттенком, светлые серые, голубые, зеленые глаза. А также обычно такие девушки с бледной кожей молочного или персикового оттенка.

Им точно будут идти: желтые оттенки, яблочный, аквамариновый, золотисто-бирюзовый, персиковые и лососевые оттенки, бежевый, шоколадный, коралловый.