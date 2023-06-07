Женщинам 40+ на заметку: носите только такую одежду — мгновенно помолодеете на 10 лет

Зачастую девушки годами держат на полках наряды, но гардероб необходимо обновлять с возрастом. Стилист Мария Абабкова рассказала, какую одежду лучше выбирать женщинам старше 40 лет. Она подчеркнула, что важно следить за трендами, так как вещи из прошлого визуально добавляют возраста.
«Самое важное, чтобы одежда была актуальная. Плюс цвета своей палитры около лица хорошо освежают кожу. Важно подбирать все в соответствии с особенностями фигуры и цветами своей палитры. И обязательно носить современные вещи», — пояснила стилист.
Она предупредила, что для начала необходимо определить свой цветотип, а потом станет ясно, какие наряды по цвету подходят именно вам. После этого уже будет достаточно носить в портерной зоне вещи правильных цветов, чтобы добиться омолаживающего эффекта. Абабкова напомнила, что всего четыре цветотипа.
У тех, кто по цветотипу Весна: светлые волосы, блонд с теплым или золотистым оттенком, светлые серые, голубые, зеленые глаза. А также обычно такие девушки с бледной кожей молочного или персикового оттенка.
Им точно будут идти: желтые оттенки, яблочный, аквамариновый, золотисто-бирюзовый, персиковые и лососевые оттенки, бежевый, шоколадный, коралловый.
Эль Фаннинг. Фото: Global Look Press
А для цветотипа Лето характерны: русые волосы с серовато-серебристым подтоном. Глаза могут быть серо-голубые или орехово-карие. А вот кожа с холодным и даже розоватым оттенком.
Таким девушкам стоит выбирать наряды холодных дымчатых оттенков серого, голубого и розового, насыщенного изумрудного, вишневого, малинового, а также холодного фиолетового цвета.
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Наталья Водянова. Фото: Global Look Press
Также есть цветотип Осень. Обычно это девушки с огненно-рыжими или медно-русыми волосами. Глаза у них могут быть как светло-карие, так и зеленые, серые. Кожа тоже бледная, с рыжеватыми веснушками и родинками.
И тут можно подчеркнуть красоту, выбрав такие цвета, как: кирпично-красный, зеленоватые и фиолетовые оттенки с теплым подтоном, сине-зеленый, медный, оранжевый, хаки, оливковый.
Наконец-то последний в списке цветотип Зима. К нему относятся дамы с черными, темно-коричневыми либо седыми волосами. У них красивая фарфоровая либо смуглая кожа с коричневым оттенком. Глаза могут быть разными: голубые, карие, синие.
Этим девушкам стоит выбирать яркие оттенки с холодным подтоном. К таким относятся: белый, черный, бордовый, темно-вишневый, насыщенные синий, фиолетовый, бирюза, пишет портал «А теперь внимание!».