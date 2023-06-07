Старят до жути: эти прически категорически запрещено делать женщинам 35+

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И в первую очередь нужно отказаться от устаревших причесок. К примеру, сильный начес и объемные кудри в форме спиралек давно не актуальны. Также опасно делать укладку с гладкими зачесанными от лица волосами. Можно сделать исключение тем, у кого безупречные кожа и макияж. Но «зализанная» укладка порой выглядит немного по-детски.

Также аккуратнее нужно быть с очень короткой стрижкой, так как она способна подчеркнуть несовершенства кожи. При этом слишком длинные волосы, заплетенные в косу, также могут выглядеть нелепо, пишет WDay.ru.