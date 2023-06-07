Старят до жути: эти прически категорически запрещено делать женщинам 35+

Каждая женщина хочет выглядеть привлекательно. Порой от прически зависит весь образ. Она может стать как изюминкой, так и испортить весь лук. Эксперты рассказали, что женщинам после 35 лет особенно важно правильно подбирать прически, которые не состарят раньше времени. Названы укладки, которые визуально добавляют лет десять, что поэтому их нельзя делать.
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И в первую очередь нужно отказаться от устаревших причесок. К примеру, сильный начес и объемные кудри в форме спиралек давно не актуальны. Также опасно делать укладку с гладкими зачесанными от лица волосами. Можно сделать исключение тем, у кого безупречные кожа и макияж. Но «зализанная» укладка порой выглядит немного по-детски.
Также аккуратнее нужно быть с очень короткой стрижкой, так как она способна подчеркнуть несовершенства кожи. При этом слишком длинные волосы, заплетенные в косу, также могут выглядеть нелепо, пишет WDay.ru.