Необычно и элегантно: какие цвета в одежде выгодно подчеркнут загар — все будут завидовать

И первым в списке оказался белый цвет. Однако еще лучше будет, если отдать предпочтение не такому контрастному оттенку, а более мягкому. Это может быть: сливочный, молочный или оттенок слоновой кости.

Также стилист пояснила, что особое здоровое сияние и свежесть загорелой коже будут придавать коралловый оттенок, а также цвет бирюзы или морской волны.

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Важно знать, что если у девушки холодный тон волос, то ей идеально подойдут лимонный оттенок или желто-зеленый лайм, а обладательницам теплого тона — будут идти глубокие желтые цвета. Также необычно смотрится загар на светлых и нежно-пастельных цветах с неоновыми оттенками.

И для многих является секретом, но черный беспроигрышный вариант. В таком цвете может быть платье или купальник, пишет «Подмосковье сегодня».