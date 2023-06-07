Необычно и элегантно: какие цвета в одежде выгодно подчеркнут загар — все будут завидовать

Наступило лето — когда хочется быть яркой. Кожа быстро покрывается красивым загаром. Не удивительно, что если правильно подобрать цвет наряда, то загар будет выглядеть еще привлекательнее. На этот раз стилист Александра Семачева подсказала, какие наряды нужно выбирать, чтобы точно всех сразить летом.
И первым в списке оказался белый цвет. Однако еще лучше будет, если отдать предпочтение не такому контрастному оттенку, а более мягкому. Это может быть: сливочный, молочный или оттенок слоновой кости.
Также стилист пояснила, что особое здоровое сияние и свежесть загорелой коже будут придавать коралловый оттенок, а также цвет бирюзы или морской волны.
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Важно знать, что если у девушки холодный тон волос, то ей идеально подойдут лимонный оттенок или желто-зеленый лайм, а обладательницам теплого тона — будут идти глубокие желтые цвета. Также необычно смотрится загар на светлых и нежно-пастельных цветах с неоновыми оттенками.
И для многих является секретом, но черный беспроигрышный вариант. В таком цвете может быть платье или купальник, пишет «Подмосковье сегодня».