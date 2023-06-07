Сделает из любой провинциалку: стилист назвала главную ошибку при выборе сумки

Каждая девушка хочет выглядеть стильно. Однако неправильные аксессуары могут испортить весь образ. Примечательно, что сумка особенно сильно влияет на восприятие человека. Стилист Аманда Рафе сразу предупредила, что дизайнерские сумки, покрытые логотипами, выглядят не слишком хорошо и могут моментально удешевить общий образ, сделав его вульгарным и непродуманным.
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Стилист пояснила, что огромное количество логотипов и дизайнерских решений превращают аксессуар в сложный и безвкусный.
Однако Аманда рекомендовала выбирать в этом сезоне простые сумки без лишних украшений, «что-то более чистое и классическое», что визуально делает общий лук более дорогим, сдержанным и аккуратным, пишет The Sun.