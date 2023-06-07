Сделает из любой провинциалку: стилист назвала главную ошибку при выборе сумки

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Стилист пояснила, что огромное количество логотипов и дизайнерских решений превращают аксессуар в сложный и безвкусный.

Однако Аманда рекомендовала выбирать в этом сезоне простые сумки без лишних украшений, «что-то более чистое и классическое», что визуально делает общий лук более дорогим, сдержанным и аккуратным, пишет The Sun.