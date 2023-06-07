Рогов показал, как стать самой стильной этим летом с простым мужским аксессуаром: получится образ с шиком

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Он дал понять, что трендом стал простой галстук. Стилист предложил носить этот аксессуар не только классическим способом, а также в сочетании с рубашками и жакетами, а можно использовать в качестве пояса, ожерелья, платка на сумку.

В своем Телеграм-канале Рогов продемонстрировал, как могут выглядеть самые актуальные в этом сезоне образы.