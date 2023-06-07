В них станете посмешищем: эти устаревшие тренды нужно избегать женщинам 30+

Рыжова сразу предупредила, что особое внимание нужно уделять выбору костюма. Антитрендом она назвала узкие брючные костюмы. Также точно устарели куцые жакеты, облегающие фигуру, с рукавом три четверти. Если сочетать такой жакет с облегающими брюками, то это будет ужасное решение. По словам стилиста, в моде в 2023 году полуприлегающий или свободный крой.

С юбками происходит тоже самое. Юбки-солнце эксперт рекомендовала оставить лишь для тематических вечеринок, а в обычной жизни от них лучше отказаться. Предпочтительнее носить в этом сезоне юбки в складку или популярные этим летом юбки-баллоны.

На радость многих девушек балетки вернулись в моду. Однако не все модели актуальны. Антитредовая обувь еще попадает в магазинах.

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«Среди обуви безвкусным и устаревшим решением может оказаться, например, пара балеток с перфорацией и обилием инфантильных элементов: бантиками, стразами, кружевной обработкой края. Сегодня делаем ставку на лаконичные модели. Ультрамодные — в стиле Мэри Джейн (с ремешком-перемычкой) или с квадратным мысом», — пояснила Рыжова.

Она предупредили, что если рассматривать аксессуары, то теперь уже не носят комплекты. По ее словам, идеальным вариантом станет микс украшений. Это может быть бижутерия и металлы разных цветов, пишет портал «А теперь внимание!».