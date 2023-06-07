Шикарный вид, все будут заглядываться: это окрашивание придаст невероятный объем редким волосам

Тренер-колорист международного уровня и основатель школы колористики «Игры разума» Татьяна Лисина рассказала, какое окрашивание лучше выбрать для редких волос. Она призналась, что лучшим выходом в такой ситуации станет широкое мелирование.

«В случае с редкими волосами необходима многослойность, разные уровни и глубина тона для того, чтобы визуально создать объем. Сейчас есть множество вариантов растяжек цвета. Существуют бразильские техники, которые миксуют с начесом, когда пряди мелируются, а следующие пласты начесываются через шатуш. Получается комбинация двух техник, которые вместе дают отличный визуальный эффект. Где-то прядь более толстая, где-то — более тонкая, помимо этого еще есть свои натуральные (или имитация под натуральность). Все это и создает многослойность», – пояснила эксперт.

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Также Лисина предупредила, что не нужно делать сильные контрасты, к примеру, чередовать черные и светлые пряди. По ее словам, лучше использовать три-четыре тона в окрашивании. так можно добиться максимально роскошного эффекта.