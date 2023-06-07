Эту воду пить нельзя! Несколько капель на зеркале скажут вам правду

Все хотят пить чистую воду, но не все знают, как проверить качество питьевой воды в домашних условиях. Между тем, это несложно. Попробуйте прокипятить воду в белой кастрюле или чайнике на протяжении 10-15 минут. Если после этого на стенках емкости вы увидите желтый или серый налет, значит, в воде присутствует критическое количество посторонних добавок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Еще проще – брызните на зеркало водой. Что вы видите после высыхания капель? Если ничего – вода отличная. Если остаются мутные следы – дело плохо: вода нуждается в дополнительной очистке, обычный фильтр тут не справится, уверяют издания vnimanie.pro и «Аргументы и факты».