Твердое авокадо смягчится за 30 минут: просто заверните в это на полчаса

Нередко бывает, что купленное авокадо долго остается твердым. Можно, конечно, подождать, пока плод сделается мягче естественным путем. Но есть способ ускорить процесс – и даже не один. Например, попробуйте положить авокадо в один пакет с бананами. Газ этилен, который выделяют бананы, поможет ему смягчиться за сутки.

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Еще быстрее вы добьетесь результата, если завернете авокадо в фольгу, положите в разогретую до 90 градусов духовку и подождете полчаса, советуют издания vnimanie.pro и belnovosti.