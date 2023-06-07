Унитаз заблестит чистотой без всяких усилий: секретное чудо-средство

Чтобы унитаз всегда сиял чистотой, не нужно покупать дорогую магазинную химию и тратить часы на отмывание. Добиться эффекта можно гораздо более простыми и дешевыми средствами.

Нужно просто взять в равных пропорциях стиральный порошок, зубную пасту и пищевую соду, тщательно перемешать эти ингредиенты, сложить в полиэтиленовый пакет, завязать и проделать в нем 10-15 маленьких дырочек. Потом следует поместить этот пакет в сливной бачок унитаза.

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После каждого смыва будет происходить ополаскивание сантехники дезинфицирующим ароматным средством. Это означает, что на унитазе не появятся ни пятна, ни налет, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на портал TUT-NEWS.