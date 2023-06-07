Комары исчезнут, если взять это с собой на природу и бросить в костер

Даже самый лучший отдых на природе превращается в пытку, если начинают одолевать комары. А летом от этих крылатых кровопийц никуда не скрыться. Но можно избавиться от них на несколько часов, если использовать проверенное средство.

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Достаточно бросить в разведенный костер еловые или сосновые шишки — достаточно пары десятков. Они начнут выделять эфирные масла, и запах этих масел, невыносимый для комаров, отгонит их на десятки метров. Эффект сохранится на протяжении примерно 3 часов, после чего процедуру можно повторить советуют издания vnimanie.pro и «Полезные советы».