«Просто на пике моды»: какие солнцезащитные очки должны быть у каждой девушки летом 2023 года — украсят образ

У каждой девушки есть любимые наряды, но к образу должны быть подобраны обуви, сумочка и аксессуары. Летом главным украшением образа становятся солнцезащитные очки. Однако их не так просто подобрать, если не знать нюансы. Стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева для Teleprogramma.pro поделилась секретами и назвала очки, которые станут хитом этого лета,
«В свете современных модных реалий, прошла мода на конкретные вещи, уступив место моде на стили. И какие бы ультрамодные очки вы не надели, если они не вписываются в концепцию стиля всего образа, образ не станет модным. Поэтому сейчас в моде имиджевые очки и не важно с диоптрией или от солнца. Задача имиджевых очков – поддержать весь образ по цветовому комбинированию, по форме и по стилю.
Очки подбираются в едином стиле либо с одеждой, либо с аксессуарами, либо вместо украшения как цветовое пятно», – отметила эксперт.
Они должны гармонизировать лицо с создаваемым образом, и, конечно же, они должны украшать, поскольку - это яркий активный аксессуар на лице. По словам Тимиряевой, чтобы грамотно подобрать очки по форме лица нужно сделать следующее: встаньте напротив зеркала и обведите маркером (который легко стирается со стекла) свое отражение, приложите лист бумаги и обведите. Глядя на линии лица определите форму овала.
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«Если больший объем сосредоточен в нижней части лица, то подбирайте оправу с расширением кверху, например очки Wayfarer в современной интерпретации в монолитной оправе с мостиком. Чаще всего в пластике, но бывают и в роговой оправе.
Лучше выбрать более объемную версию, чтобы размер очков был чуть больше размера нижней части лица, тем самым визуально лицо будет выглядеть более пропорционально. Уравновесит тяжелый подбородок и форма очков Browline. Эта оправа полуободковая, где нижняя часть линз открытая и внимание на верхней, более массивной части.
Фото: freepik.com
Подойдут также очки "Кошачий глаз". Приподнятые уголки оправы заберут внимание к верхней части лица. Эта форма очков добавит женственности и игривости любому лицу. И так же подойдет для обладательниц круглой формы лица.
Особенно, если отдать предпочтение полуободковой оправе, где нижняя часть линз без оправы. Советую присмотреться к очкам Клабмастеры, которые отличаются комбинированной оправой, где верхняя часть выполнена из пластика, а нижняя часть линз обрамлена тонким металлическим ободком. Такие очки сделают акцент на брови.
Подойдет так же, любая классическая прямоугольная оправа. Почему -то некоторые эксперты считают что тишейды к круглому лицу не подходят, поскольку подчеркнут круглую форму, но тишейды тоже модернизированы и декорированы под современные тренды и круглые линзы крепятся на прямую верхнюю границу оправы, которая добавляет круглой форме лица жесткую, прямую линию, а круглые линзы гармонично сочетаются с формой лица, превращая кажущийся недостаток в достоинство. Если форма лица более треугольная, то смело украшайте его и визуально выравнивайте очками в форме авиаторов или "капли".
Фото: freepik.com
Подойдут так же оправы плавных, скругленных форм с узкой перемычкой. Украсят такое лицо и классические прямоугольные очки с неострыми углами. Предлагаю рассмотреть и очень модные в весенне-летнем сезоне 2023 овальные очки в объемной мягкой пластиковой оправе. Она не просто мягкая, а "пузатая".
Эта мягкость смягчит острую форму подбородка и добавит модного градуса образу. Главное, чтобы размер очков не был шире лба. Обладателям овальной формы лица повезло больше всех, поскольку могут позволить себе любую форму играя с геометрией, подбирая очки под стиль образа. Кроме формы овала лица на лице имеются и черты лица. А они бывают мелкие и крупные.
Так вот более крупные черты более гармонично смотрятся в массивных пластиковых, роговых и контрастных оправах. А более мелкие черты лица демонстрируйте в очках в тонкой металлической оправе, в очках без оправы и оправе из прозрачного пластика нежных оттенков. Игра с линиями имеет очень важное значение для визуальной коррекции лица и его "омоложения".
Фото: freepik.com
Очки — чудесный имиджевый инструмент, поскольку четкие геометрические линии очков на лице добавляют структуры линиям лица и четкости, а если еще продуманно обыграть с линиями в прическе и украшениях, то без всякой хирургической подтяжки лицо будет выглядеть более скульптурно!
Можно добавить цвета и "подсветить" лицо нужным светом (теплым или холодным, в зависимости от колорита внешности). Цветной может быть оправа или линзы, или и оправа и линзы вместе. Сейчас цветные имиджевые очки просто на пике моды. И очень модно имиджевыми очками завершать образ. Цветные линзы в моде и для очков с диоптрией. В оптике большое разнообразие цветных линз и линз с градиентом, которые изготовят по рецепту и вмонтируют в любую оправу. Выбирая очки, помните что для них важно не только модно и стильно, но и удобно. И если вы носите очки в течение дня постоянно не снимая, то выбирайте более легкую версию», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro