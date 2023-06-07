«Просто на пике моды»: какие солнцезащитные очки должны быть у каждой девушки летом 2023 года — украсят образ

Они должны гармонизировать лицо с создаваемым образом, и, конечно же, они должны украшать, поскольку - это яркий активный аксессуар на лице. По словам Тимиряевой, чтобы грамотно подобрать очки по форме лица нужно сделать следующее: встаньте напротив зеркала и обведите маркером (который легко стирается со стекла) свое отражение, приложите лист бумаги и обведите. Глядя на линии лица определите форму овала.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».