Этот аксессуар просто необходим летом: сделает лицо более худым, а образ — роскошным

Стилист призналась, что если оно круглое — можно смело присмотреться к моделям с острыми углами. Подойдут квадратным или прямоугольным. Они создают впечатление узкой и длинной формы, чем и хороши.

А если лицо овальное, то можно выбирать практически любую форму. Эксперт призналась, что подойдут любые модели, кроме круглых.

«Для лиц с угловатой формой рекомендуется выбирать очки с мягкими кривыми линиями — овальные или круглые. Они помогут смягчить лицо и добавят ему нежности», — добавила Болилая.

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Также важно учитывать размер очков. Стилист подчеркнула, что модели с узкими оправами, а также тонкими дужками предпочтительнее. Они не создадут дополнительный объем, который точно не нужен.