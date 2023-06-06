Этот аксессуар просто необходим летом: сделает лицо более худым, а образ — роскошным

Фото: freepik.com

Стилист раскрыла, какие солнцезащитные очки обладают волшебным эффектом.

Настало время, когда хочется выглядеть особенно привлекательно и ярко. Для этого образ можно дополнить аксессуарами. Стилист Ксения Болилая рассказала, какие солнцезащитные очки стоит купить на лето. Они могут сделать лицо визуально более худым и украсят аутфит. Эксперт подчеркнула, что выбирать их нужно отталкиваясь от формы лица. 

Стилист призналась, что если оно круглое — можно смело присмотреться к моделям с острыми углами. Подойдут квадратным или прямоугольным. Они создают впечатление узкой и длинной формы, чем и хороши. 

А если лицо овальное, то можно выбирать практически любую форму. Эксперт призналась, что подойдут любые модели, кроме круглых.

«Для лиц с угловатой формой рекомендуется выбирать очки с мягкими кривыми линиями — овальные или круглые. Они помогут смягчить лицо и добавят ему нежности», — добавила Болилая.

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Также важно учитывать размер очков. Стилист подчеркнула, что  модели с узкими оправами, а также тонкими дужками предпочтительнее. Они не создадут дополнительный объем, который точно не нужен.

«Учитывайте и цвет оправы. Темные цвета могут создать визуальный эффект уменьшения размеров лица, а светлые — наоборот, увеличения», — добавила она, пишет портал «А теперь внимание!».

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