Такие юбки нельзя носить после 40 лет: испортят любую фигуру и сделают пышкой

Фото: freepik.com

Такие юбки еще и выглядят нелепо на женщинах элегантного возраста.

Многие женщины забывают обновить гардероб, когда им исполняется 40 лет. Однако это нужно сделать, так как некоторые наряды после такого возрастного рубежа уже могут выглядеть вульгарно и кричаще, даже если фигура осталась стройной. 

Автор дзен-канала Glamiss назвала пять моделей юбок, которые могут испортят фигуру и выглядят нелепо на женщинах элегантного возраста.

«Солнечный» фасон

Речь идет про юбку-солнце, которая принимает форму круга при раскройке.  Однако такой фасон зрительно «расширяет» бедра и прибавляет возраста. А также эти юбки вышли из моды. 

Экстремальное мини

Также женщинам после 40 лет уже лучше отказаться от коротких юбок, которые едва прикрывают бедра. Предпочтительнее делать ставку на элегантность и женственность.

Фатиновые «пачки»

Пышная юбка стала модной больше 20 лет назад благодаря Саре Джессике Паркер. Но стоит помнить, что после 40 лет такие «молодежные» юбки уже смотрятся инфантильно и массивно.

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Странные узоры и блестки

А если юбка украшена абстрактными рисунками, тусклыми узорами и блестками, то ее лучше отдать дочке. Такая юбка будет выглядеть старомодно. Женщинам стилисты рекомендуют выбирать лаконичные юбки. 

Бесформенные

Юбки, которые совсем не держат форму, не облегают фигуру и не струятся вниз, еще называют «мешками». Она не только не украсит фигуру, но и прибавит несколько килограммов, делая даму пышкой. 

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