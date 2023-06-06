Такие юбки нельзя носить после 40 лет: испортят любую фигуру и сделают пышкой

«Солнечный» фасон

Речь идет про юбку-солнце, которая принимает форму круга при раскройке. Однако такой фасон зрительно «расширяет» бедра и прибавляет возраста. А также эти юбки вышли из моды.

Экстремальное мини

Также женщинам после 40 лет уже лучше отказаться от коротких юбок, которые едва прикрывают бедра. Предпочтительнее делать ставку на элегантность и женственность.

Фатиновые «пачки»

Пышная юбка стала модной больше 20 лет назад благодаря Саре Джессике Паркер. Но стоит помнить, что после 40 лет такие «молодежные» юбки уже смотрятся инфантильно и массивно.

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Странные узоры и блестки

А если юбка украшена абстрактными рисунками, тусклыми узорами и блестками, то ее лучше отдать дочке. Такая юбка будет выглядеть старомодно. Женщинам стилисты рекомендуют выбирать лаконичные юбки.

Бесформенные

Юбки, которые совсем не держат форму, не облегают фигуру и не струятся вниз, еще называют «мешками». Она не только не украсит фигуру, но и прибавит несколько килограммов, делая даму пышкой.