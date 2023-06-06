Иностранцы над этим смеются: какие устаревшие вещи носят только россиянки, а их нужно выкинуть

«Приталенный классический пиджак давно не актуален, к тому же он сковывает движения и неудобен в носке. Еще есть пиджак с рукавом три четверти — моему удивлению не было предела, когда я увидел их в продаже. Такие пиджаки совсем не функциональны и смотрятся очень дешево», — пояснил эксперт.

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Также он указал на приталенные рубашки с короткими рукавами, которые не актуальны. При этом российские женщины упорно их носят. Это также касается юбки-карандаш, которая уже не появляется в гардеробе настоящих модниц.

А вот среди брюк есть два фасона, которые никак не выкинут россиянки. Это кюлоты, которые были в тренде три года назад, а также зауженные классические брюки, так как они не только неудобные, но и нефункциональные. Об этом стилист поведал порталу «А теперь внимание!».