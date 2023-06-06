Листья с дырочками — сигнал «стоп»! 5 секретов удачного выбора черешни

Чтобы купить действительно спелую, вкусную и безопасную черешню, нужно знать несколько правил. Первое — кожица на ягодах должна быть блестящей, тугой, без морщинок и изъянов. Если заметны подгнившие участки — черешню сняли давно, не стоит ее пробовать.

Второе — обратите внимание на хвостик. Если черенок зеленый — значит, ягода свежая, а если сухой — наоборот. Смотрите также на листики: у хорошей черешни они зеленые, у плохой — желтые, скрученные или с дырочками. Третье — требуйте у продавца документы на ягоды. Чаще всего на рынке их вам не предоставят, но в магазине — обязаны.

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Четвертое — внимательно следите, когда продавец будет наполнять пакет выбранной вами черешней: «под шумок» он может насыпать гнилые ягоды. Пятое — не пробуйте ягоды на рынке! Это может закончиться печально: немытая черешня наградит вас желудочно-кишечными проблемами. Если никак не можете удержаться — хотя бы протрите ягоду влажной салфеткой, прежде чем дегустировать. По материалам издания «РИАМО».