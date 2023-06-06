Эти предметы каждый день отнимают ваше здоровье: их давно пора выбросить!

В каждом доме отыщется немало предметов, от которых давно пора избавиться, чтобы не нанести вред здоровью. Например, ни в коем случае нельзя пользоваться старыми пластиковыми контейнерами, помеченными буквами «7» или «PC» — в составе таких контейнеров содержится опасный бифенол А.

Недопустимо использовать и освежители воздуха в виде аэрозолей: они состоят из химических веществ, которые непременно проникают в организм при каждом вдохе. Их лучше заменить натуральными эфирными маслами с приятным ароматом. К числу предметов, которые подлежат выбрасыванию, относятся также купленные давно специи — со временем их запахи выдыхаются, и они становятся бесполезными.

Кроме того, не стоит продолжать носить старые беговые кроссовки — их амортизирующие качества со временем исчезают, а значит, суставы получают дополнительную нагрузку, что вредит здоровью.

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Специалисты рекомендуют забыть и о кухонных губках, так как на их поверхности быстро скапливаются и размножаются микроорганизмы, что может привести к развитию опасных болезней. Губку лучше заменить тряпкой, которую можно часто стирать при высокой температуре, сообщают издания vnimanie.pro и «Полезные советы».