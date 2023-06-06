Названы три способа выбрать спелую и сладкую дыню

Отправляясь на рынок за спелой и сладкой дыней, не слушайте уговоры продавцов и не соглашайтесь пробовать отрезанные кусочки: есть более надежные способы выбрать хорошую дыню. Первым делом осмотрите товар: нет ли вмятин, подозрительных пятен, разнородных участков кожуры? Если корка повреждена — стопроцентно внутрь попали бактерии, от такой покупки нужно отказаться.

Следующий этап — оценить запах. Он должен быть приятным. Если ощущается аромат травы — значит, дыня не успела дозреть и будет невкусной. Если слышится запах брожения, попахивает гнилью — плод перезрел и начал портиться.

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Наконец, попробуйте надавить на дыню руками. Хороший плод имеет сухую поверхность и упругую корку. «Деревянность» свидетельствует о незрелости, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на news.ru.