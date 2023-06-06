52-летняя Лера Кудрявцева в струящемся платье в горох козырнула тонкой талией: повторила лук Джулии Робертс из «Красотки»

На этот раз Лера решила показать кадры со съемок. Она облачилась в струящееся платье пудрового цвета в горох. Наряд дополнил белый пояс. Телеведущая надела алые туфли на шпильке и покружилась за кулисами. Она сделала акцент на талии и своих стройных ножках. Кудрявцева выгодно скрыл все изъяны фигуры.

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