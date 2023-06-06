52-летняя Лера Кудрявцева в струящемся платье в горох козырнула тонкой талией: повторила лук Джулии Робертс из «Красотки»

Лера Кудрявцева уже много лет строит карьеру. Она стала известной телеведущей. И даже в 52 года блондинка не перестает восхищать публику тем, как молодо выглядит. Обычно она облачается в спортивные костюмы, когда гуляет с дочкой Марией. А вот на съемках шоу «Секрет на миллион» на НТВ стилисты подбирают ей яркие луки.
На этот раз Лера решила показать кадры со съемок. Она облачилась в струящееся платье пудрового цвета в горох. Наряд дополнил белый пояс. Телеведущая надела алые туфли на шпильке и покружилась за кулисами. Она сделала акцент на талии и своих стройных ножках. Кудрявцева выгодно скрыл все изъяны фигуры.
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Поклонники осыпали Леру комплиментами. Многие отметили, что в 52 года она выглядит бесподобно. А ее ретро лук многим напомнил культовый наряд Джулии Робертс из фильма «Красотка». К слову, уже не первый год принт горох оказывается актуальным, о чем говорят стилисты.
Джулия Робертс и Ричард Гир. Фото: кадр из фильма «Красотка»