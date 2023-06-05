Точно прибавят лишние килограммы: эти наряды категорически нельзя носить женщинам с формами

В России живут красивые женщины, о чем говорят во всем мире. Не секрет, что не обязательно иметь точеную фигуру, чтобы сражать народ. Порой просто надо научиться правильно подбирать наряды. Стилист Ксения Болилая рассказала, какие платья не следует носить полным женщинам. Она отметила, что неудачный материал или фасон могут подчеркнуть недостатки фигуры.
Сразу Ксения посоветовала обращать внимание на ткань и всегда отказываться тонких и прозрачных материалов, которые выставят на показ то, что лучше скрыть. Также стилист подчеркнула, что крупные узоры тоже не следует выбирать, так как они придадут объема фигуре.
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Также визуально прибавят килограммы: круглые вырезы, вырезы на уровне груди, платья с высокой талией и крупные детали (карманы, рюши, пышные складки),об этом пишет портал «А теперь внимание!»,