Точно прибавят лишние килограммы: эти наряды категорически нельзя носить женщинам с формами

Сразу Ксения посоветовала обращать внимание на ткань и всегда отказываться тонких и прозрачных материалов, которые выставят на показ то, что лучше скрыть. Также стилист подчеркнула, что крупные узоры тоже не следует выбирать, так как они придадут объема фигуре.

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Также визуально прибавят килограммы: круглые вырезы, вырезы на уровне груди, платья с высокой талией и крупные детали (карманы, рюши, пышные складки),об этом пишет портал «А теперь внимание!»,