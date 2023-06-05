Поднимут на смех: никогда не покупайте такие платья — только изуродуют ваш образ

Каждая девушка хочет выглядеть стильно. И если не гнаться до трендами, то наряд точно необходимо так подбирать, чтобы он украшал. Стилист Полли Рыжова, основатель «Школы стиля», рассказала, какие платья не стоит держать в гардеробе женщинам, чтобы не испортить свой образ. Она пояснила, на что обращать внимание при покупке.
Эксперт пояснила, что облегающее платье из тонкой ткани точно должно оказаться на помойке. Оно обычно создано из хлипкого трикотажа, который только подчеркнет каждую складку тела. Более того, некачественная ткань в короткий срок покрывается катышками, что всегда удешевляет вид наряда.
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Еще Рыжова предупредила, что платье должно быть по размеру, а брать слишком маленькое точно не стоит. Тесные вещи всегда выдают все «проблемные» зоны, а также дешевит аутфит. Платье ультра-мини можно носить тем, у кого стройные ноги. Стилист отметила, что такое мини заканчивается на самом полном месте ноги, а значит, расширяет фигуру, делая образ вульгарным и дешевым.
Также она подчеркнула, что отказаться лучше от платьев с обильными узорами, когда есть цветы, абстракция, геометрические формы. Слишком пестрый принт будет выглядеть нелепо.
«Модели, украшенные одновременно бусинами, нашивками, стразами и другими вычурными элементами, выглядят безвкусно и дешево. Дорого будут выглядеть вещи из качественной ткани, правильного размера, умеренной длины, с актуальным принтом и лаконичным декором», — сказала она, пишет портал «А теперь внимание!».