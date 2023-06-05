Самые лучшие платья на лето для женщин с формами: скроют любые изъяны и подчеркнут достоинства

«Платья прямого кроя и с высокой талией будут идеальны для полных людей. Они подчеркивают талию и скрывают живот. Также можно выбирать платья-трапеции, которые скрывают бедра и живот, или платья с расклешенной юбкой, которые создают эффект узкой талии», – пояснила специалист.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Она добавила, что особенно важно уделять внимание материалу. Ткань с хорошей плотной структурой, например деним, шерсть или трикотаж, будет лучше сидеть на фигуре и скрывать изъяны. Особенно внимательной нужно быть при выборе узора и цвета: визуально стройнят темные цвета.

А вот V-образный вырез позволит сделать фигуру стройнее. Если платье с вытачкой и поясом, то оно подчеркнет талию. Однако важно чувствовать себя уверенно и любить себя, тогда на вас точно будут падать взгляды прохожих, пишет портал «А теперь внимание!».